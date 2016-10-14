08:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

Марк-Андре Флери: "Матч с "Вашингтоном" получился веселым"

0
0
0

Вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери подчеркнул, что встреча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:2 Б) получилась утомительной. Голкипер, отразивший 39 бросков по воротам, рад победе на старте сезона.

- Это была веселая, но утомительная игра, - приводит пресс-служба НХЛ слова Флери. - Как правило, в первом матче в сезоне вы пытаетесь избавиться от нервозности и вернуться в игру. Хорошо, что мы одержали победу.

Напомним, в этой встрече нападающий "Пингвинз" Евегний Малкин записал на свой счет один гол и реализованный буллит.

Опрос

Кто фаворит сезона НХЛ-2016/17?
голосовать
0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ