Марк-Андре Флери: "Матч с "Вашингтоном" получился веселым"

Вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери подчеркнул, что встреча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:2 Б) получилась утомительной. Голкипер, отразивший 39 бросков по воротам, рад победе на старте сезона.

- Это была веселая, но утомительная игра, - приводит пресс-служба НХЛ слова Флери. - Как правило, в первом матче в сезоне вы пытаетесь избавиться от нервозности и вернуться в игру. Хорошо, что мы одержали победу.

Напомним, в этой встрече нападающий "Пингвинз" Евегний Малкин записал на свой счет один гол и реализованный буллит.