Марк-Андре Флери: "Малкин – сердце "Питтсбурга", его лидер"

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" подчеркнул, что нападающий Евгений Малкин является сердцем команды. Вратарь отметил огромное желание россиянина побеждать, которое с годами не проходит.

– Он хочет выигрывать даже несмотря на то, что у него уже есть два Кубка Стэнли, – приводит NHL.com/ru слова Флери. – Евгений – сердце нашей команды, ее лидер. Это большой мастер, в котором не меняется главное – желание побеждать.