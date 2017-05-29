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Марк-Андре Флери: "Малкин – сердце "Питтсбурга", его лидер"

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Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" подчеркнул, что нападающий Евгений Малкин является сердцем команды. Вратарь отметил огромное желание россиянина побеждать, которое с годами не проходит.

– Он хочет выигрывать даже несмотря на то, что у него уже есть два Кубка Стэнли, – приводит NHL.com/ru слова Флери. – Евгений – сердце нашей команды, ее лидер. Это большой мастер, в котором не меняется главное – желание побеждать.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-still-desperately-wants-to-win/c-289647344

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