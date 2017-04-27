Марк-Андре Флери: "Малкин - очень ценный ресурс нашей команды"

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" отметил, что Евгений Малкин является важным игроком команды. Сам же россиянин предпочитает оставаться в тени. Первый матч серии состоится завтра и начнется в 2.30 по московскому времени.

- Малкин всегда был одним из сильнейших игроков в лиге, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Флери. - Это очень ценный ресурс нашей команды. Если он не хочет светиться, то Сиду (Кросби. - Прим. "СЭ") придется все делать самому. Это хорошо для Малкина.