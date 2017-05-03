Марк-Андре Флери: "Малкин может взять на себя роль лидера после травмы Кросби"

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери отметил, что травма нападающего Сидни Кросби является потерей для команды, но не должна помешать "Пингвиз" побеждать. По его словам, роль лидера может взять на себя россиянин Евгений Малкин.

- Никто не может заменить Кросби, но кто-то должен выйти на роль лидера, - приводит пресс-служба "Пингвиз" слова Флери. - У нас хороший состав и есть возможность побеждать без Сидни. Будет здорово посмотреть на Малкина. Я знаю, что он может показать. Знаю, что он лидер и хочу посмотреть, как завтра Джино возьмет игру на себя.

Форвард получил сотрясение мозга в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:3 ОТ, 1-2) в столкновении с Мэттом Нисканеном. Четвертый поединок между командами состоится 4 мая.