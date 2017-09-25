Марк-Андре Флери: "Хотел сыграть хорошо, показать всем, на что способен"

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери после победы над "Анахаймом" (4:2) в предсезонном матче НХЛ оценил свой дебют за новую команду. Бывший голкипер "Питтсбурга" сделал 26 сэйвов.

– Форма немного отличается, но я быстро привыкну, – цитирует Флери официальный сайт НХЛ. – Соперник – однозначно одна из лучших команд НХЛ. Поэтому сыграть против "Анахайма" в предсезонном матче – отличный шанс.

Начало для меня получилось немного медленным, потому что соперник не наносил много бросков. Думаю, что мы начали хорошо, и я даже хотел вступить в игру побыстрее, однако ребята проделали отличную работу.

По ходу игры я действовал все лучше. Понемного освоился. Если честно, то перед выходом на лед немного нервничал. Хотел сыграть хорошо, показать всем, на что способен. В частности, команде и тренеру.