Марк-Андре Флери: "Хочу, чтобы "Вегас" был успешным, сделаю для этого все возможное"

Вратарь Марк-Андре Флери, который был выбран "Вегасом" на драфте расширения, отметил, что сделает все возможное, чтобы выигрывать матчи с новым клубом. Он также добавил, что хочет, чтобы команда вышла в плей-офф Кубка Стэнли и выступила там успешно.

Напомним, что 32-летний хоккеист играл за "Питтсбург" с 2003 года. Вместе с клубом он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

– Очевидно, что у нас уже есть отличные болельщики. Проданы все абонементы на сезон, прием на церемонии был прекрасным, – приводит официальный сайт НХЛ слова Флери. – Я сделаю все возможное, чтобы выигрывать матчи и распространять молву о клубе.

В "Питтсбурге" отлично работали над развитием молодежного хоккея. Надеюсь, что в "Вегасе" мы сможем делать то же самое. Я постараюсь продвигать нашу команду и хоккей в целом.

Я хочу продолжать выигрывать, чтобы наша команда была успешной. Хочу, чтобы мы вышли в плей-офф в следующем сезоне и сыграли успешно в плей-офф. Это все, что имеет значение.

Емелин, Гусев и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения