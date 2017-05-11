Марк-Андре Флери: "Гордимся тем, как справились с давлением "Вашингтона"

Вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери после победы над "Вашингтоном" (2:0, 4-3) в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ подчеркнул, что соперник сопротивлялся до самого конца. По его словам, команда гордится тем, как справилась с давлением "Кэпиталз".

- Это была долгая серия против хорошей команды, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Флери. - Они давили до самого конца. Мы гордимся тем, как сегодня сыграли и тем, как смогли справиться с давлением, которое соперник оказывал на нас на протяжении всей серии.

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