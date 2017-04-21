Марк-Андре Флери: "Это один из лучших матчей"

Вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери после победы над "Коламбусом" (5:2) в пятом матче и выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли отметил, что очень доволен своей игрой. Голкипер отразил 49 бросков.

- Это один из лучших матчей, - цитирует Флери русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Мы играли у себя дома, перед своими болельщиками. Они нас всегда поддерживали в течение сезона. У меня до сих пор мурашки по спине бегут, когда я слышу, как шумит наш стадион. Я рад, что сумел внести свой вклад в сегодняшнюю победу.