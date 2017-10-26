Марио Лемье: "Выиграть Кубок Стэнли даже два раза подряд очень сложно. Про три и говорить нечего"

Владелец "Питтсбурга"​ Марио Лемье надеется, что его команде удастся трижды подряд выиграть Кубок Стэнли. Сам Лемье в игроцкие годы выигрывал трофей дважды подряд в 1991 и 1992 годах, но в 1993 году потерпел поражение от "Айлендерс".

- Выиграть Кубок Стэнли даже два раза подряд очень сложно, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Лемье. - Про три и говорить нечего. Здесь требуется определенный элемент везения. Однако у нас есть команда, костяк которой за последние сезоны сохранился. Я думаю, что ключевым станет попадание в плей-офф, которое как будто даст начало новому сезону. Остается верить в то, что отскоки будут в нашу сторону и наблюдать за тем, куда нас это приведет.