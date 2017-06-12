Марио Лемье - о победе "Питтсбурга" в Кубке Стэнли: "Это не династия"

Легендарный нападающий и один из совладельцев "Питтсбурга" Марио Лемье рад победе команды над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. По его словам, "Пингвинз" добился хорошего результата, завоевав Кубок Стэнли в третий раз за последние девять лет.

- "Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли в третий раз, нам повезло. Это нечто особенное, - приводит Triblive.com слова Лемье. - Команда и все, кто имеет отношение к клубу, могут радоваться этому всю оставшуюся жизнь. Нет, это не династия. Для этого нужно выиграть трофей четыре или пять раз подряд.

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. В составе "Пингвинз" российский нападающий Евгений Малкин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф, в третий раз выиграл этот трофей.