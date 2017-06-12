Марио Лемье: "Кросби может купить долю в "Питтсбурге", когда закончит карьеру"

Легендарный нападающий и один из совладельцев "Питтсбурга" Марио Лемье после победы команды над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ высоко оценил игру капитана "Пингвинз" Сидни Кросби. По его словам, канадец является одним из лучших хоккеистов всех времен.

- Кросби - прирожденный лидер, - приводит Triblive.com слова Лемье. - Он был готов повести команду за собой с первого дня. Он вырос как игрок и сейчас Сидни - один из лучших хоккеистов всех времени.

Этот человек изменил франшизу "Питтсбурга", он изменил схему ведения бизнеса. Безусловно, его окружают хорошие партнеры - Малкин, Летанг, Флери, а также другие ребята. Но Сид изменил перспективы нашей команды, сделав ее одной из лучших не только в хоккее, но и во всех видах спорта.

Зал славы? Может быть. Но Кросби может купить часть команды, когда закончит игровую карьеру.

Отметим, что Кросби получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли-2017 - "Конн Смайт Трофи". Он завоевал этот трофей второй год подряд. Напомним, что Кросби выступает в составе "Питтсбурга" с 2005 года.

Кросби обошел Малкина в споре за "Конн Смайт Трофи"