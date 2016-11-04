Мариан Хосса: "Приятно стать самым результативным словаком в истории НХЛ"

Нападающий "Чикаго" Мариан Хосса, забросивший две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (4:0), подчеркнул, что не обращает внимания на различные рекорды. Благодаря своим голам Хосса стал самым результативным словацким хоккеистом в НХЛ, опередив экс-форварда "Вашингтона" и сборной Словакии Петера Бондру. На счету Хоссы теперь 504 шайбы в 1246 играх в регулярных чемпионатах, тогда как Бондра забил 503 гола в 1081 матче.

– Безусловно, приятно добиться такого успеха, – цитирует пресс-служба НХЛ Хоссу. – Теперь эти цифры можно оставить позади себя и сосредоточиться на других задачах. Не нужно думать о церемониях и праздновании, главное – следующий матч.