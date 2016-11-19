10:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мариан Хосса: "Панарин совершил великолепный бросок"

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Форвард "Чикаго" Мариан Хосса похвалил одноклубника Артемия Панарина за хороший бросок в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (3:2). После броска россиянина шайба срикошетила, и словацкий нападающий смог добить ее в сетку.

- Панарин совершил великолепный бросок, - цитирует официальный сайт НХЛ Хоссу. - Я видел, что там был отскок. Не думаю, что вратарь видел, где была шайба. Защитник попытался подставить клюшку, я сделал все, чтобы он не достал до шайбы. Она отскочила рядом с линией ворот, и я пытался подправить ее в сетку. Сработало.

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