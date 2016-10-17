10:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Мариан Хосса: "Никогда не думал, что смогу приблизиться к отметке в 500 шайб"

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Нападающий "Чикаго" Мариан Хосса надеется, как можно скорее записать на свой счет 500-й гол в карьере. Стоит отметить, что 499 шайбу 37-летний хоккеист забросил еще 29 марта, но затем получил травму.

- Всегда легче играть, когда у вас есть хороший старт, - цитирует Chicago Sun Times Хоссу. - Когда игра идет по вашему сценарию, вы более уверенно чувствует себя и испытываете больше удовольствия. Если честно, то я никогда не думал, что смогу в один прекрасный день приблизиться к отметке в 500 шайб. Это здорово. Было бы неплохо поскорее преодолеть этот рубеж.

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