Мариан Габорик: "Благодарю "Лос-Анджелес" и с нетерпением жду новой главы с "Оттавой"

Нападающий Мариан Габорик поблагодарил организацию и болельщиков "Лос-Анджелеса" после обмена в "Оттаву". Напомним, что утром словак пополнил состав "Сенаторз" в обмен на защитника Диона Фанефа.

– Благодарю невероятную организацию "Кингз", – написал Габорик. – Это были потрясающие годы с отличными ребятами и удивительными людьми. Также я благодарен болельщикам, которые всегда поддерживали и создавали классную атмосферу. С нетерпением жду новой главы с "Оттавой".

36-летний хоккеист выступал за "Кингз" с 2014 года. Также в НХЛ он играл за "Миннесоту", "Рейнджерс" и "Коламбус". На счету Габорика 808 (403+405) очков в 1019 матчах регулярного чемпионата.