Марченко стал одноклубником Зайцева в "Торонто"

Защитник Алексей Марченко продолжит карьеру в "Торонто", клуб забрал игрока с драфта отказов, сообщает в своем твиттере инсайдер Эллиот Фридмэн. Ранее "Детройт" принял решение отказаться от 25-летнего хоккеиста. В текущем сезоне россиянин провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков. В "Торонто" выступают два российских игрока – защитник Никита Зайцев и форвард Никита Сошников.
Марченко является воспитанником ЦСКА, а за "Детройт" выступает с 2013 года. Всего в "регулярке" НХЛ он провел 110 игр, в которых записал на свой счет 19 (3+16) баллов. "Детройт" выбрал Марченко на драфте-2011 в седьмом раунде под общим 205-м номером.
Adios Amigos R...
Ну Бэбкок прекрасно знает, кого берёт, думаю, всё нормально будет у Лёхи...
20:51
bezik
А почему в этом году вряд ли. Вполне по силам войти в тройку в своем дивизионе и бороться с Оттавой, Бостоном или Флоридой. Может даже с Тампой. Да и Монреаль проходим. Очень ровный атлантический. вполне в финал конференции Торонто может пролезть, дальше, конечн, вряд ли. Сильный столичный с Вашиками, Пингвинами и НЙР, но все бывает
20:33
Termin79
Блин, пора топить за Торонто))) Они и так в этом сезоне омолодились и вряд ли будут на что то претендовать в этом году, но пару сезонов спустя, когда молодежь и звездочки заматереют- тогда и наведут шороху.
20:23
bezik
Ну Торонто знатно укрепился. в первой паре Зайцев, в 3 - Марченко. Русские чистильщики поднимут кленовых
20:12