Марченко стал одноклубником Зайцева в "Торонто"

Защитник Алексей Марченко продолжит карьеру в "Торонто", клуб забрал игрока с драфта отказов, сообщает в своем твиттере инсайдер Эллиот Фридмэн. Ранее "Детройт" принял решение отказаться от 25-летнего хоккеиста. В текущем сезоне россиянин провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков. В "Торонто" выступают два российских игрока – защитник Никита Зайцев и форвард Никита Сошников.

Марченко является воспитанником ЦСКА, а за "Детройт" выступает с 2013 года. Всего в "регулярке" НХЛ он провел 110 игр, в которых записал на свой счет 19 (3+16) баллов. "Детройт" выбрал Марченко на драфте-2011 в седьмом раунде под общим 205-м номером.