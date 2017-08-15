Марченко решил вернуться в Россию

Агент Дэн Мильштэйн, представляющий интересы защитника Алексея Марченко, в своем официальном Твиттере сообщил, что игрок принял решение вернуться в Россию. Отмечается, что возвращаться в Америку в ближайшие годы он не собирается.

– Марченко решил продолжить карьеру дома, в России, – написал Мильштэйн. – Он не собирается возвращаться в НХЛ в будущем.

Предыдущим клубом 25-летнего хоккеиста был "Торонто", за который он набрал 2 (1+1) очка в 11 встречах. Ранее он с 2013 года выступал за "Детройт". Всего в НХЛ на его счету 21 (4+17) очко в 121 встрече, в АХЛ он провел 104 игры и набрал 38 (6+32) очков.

Напомним, что Марченко является воспитанником ЦСКА и провел за клуб 82 игры в чемпионате КХЛ с 2009 по 2013 год.