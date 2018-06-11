05:00 | Хоккей — НХЛ

Мама Овечкина: "С Сашей пообещали Леонсису выиграть Кубок Стэнли пять раз. Осталось еще четыре"


Татьяна Овечкина, мама капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, отметила, что при подписании контракта пообещала владельцу "Кэпиталз" Теду Леонсису пять Кубков Стэнли. На прошлой неделе команда выиграла первый трофей в своей истории. Сам Овечкин был признан лучшим игроком плей-офф.

- Пронзительная победа, до слез, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Татьяны Овечкиной. - Я в Лас-Вегас не полетела. Далеко - пять часов в самолете. Болела в Вашингтоне. И это кошмар, конечно. Очень переживала! И так захватывающе, что можно с ума сойти от нервов.

Когда мы подписывали новый контракт на 13 лет, и за столом собралась вся наша семья - я, мой муж, Саша, его брат Миша. И мы сказали мистеру Леонсису: "Теперь пять раз выиграем Кубок Стэнли". Один раз уже получилось, осталось еще четыре.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/interview-with-ovechkin-mama/c-299012592

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Материалы других СМИ


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