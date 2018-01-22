Мама Кучерова – о командировке в Уругвай: "Никите было семь, мы приезжали раз в год"

Мама нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Светлана рассказала о том, как юный хоккеист в детстве пережил отъезд родителей. Отец форварда был военным и его отправили в командировку в Уругвай.

– Никите было семь, – начала Светлана. – Непростая ситуация, а что делать? Курдин не говорил: мол, у него получается, оставляйте. Он по-другому сформулировал: "Вдруг получится? А вы время потеряете". Естественно, надо было делать все, чтобы ребенок потом нам не сказал: "Если бы вы меня не забрали, из меня могло бы что-то получиться".

Вызвали бабушку, тетю из Майкопа. Мы приезжали раз в год, в отпуск. Никита не плакал. Грустный был, но не плакал. Я плакала. Конечно, ему тоскливо было без мамы. Но не зря это было. Говорила ему: "Сынок, вырастешь, будешь играть – поедешь куда захочешь".

Тренировки раз в неделю даже в шесть утра бывали, вставать в пять надо было. Так-то он поспать любит, но когда нужно куда-то ехать, в любое время – встанет всегда. Даже когда маленький был, слово одно ему скажи, что опоздаем на тренировку – вскочит даже с закрытыми глазами. Ответственный!

– Ваш муж, действующий военный, имеет возможность в Америку к сыну ездить?

– Пока нет. Но до военной пенсии ему остался совсем чуток. Уволится, придется подождать немножечко – а потом можно. (Игорь РАБИНЕР)

