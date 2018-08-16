Мама Евгения Кузнецова: "Вы говорили, что "Трактор" не попадет в финал, а я была права"

Мама обаладателя Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" Евгения Кузнецова во время визита сына с трофеем в родной Челябинск разговаривала с журналистами и за себя, и за него.
– Ага, – увидела она меня. – Помните, мы с вами разговаривали на чемпионате мира в Стокгольме. Тогда еще тренером Билялетдинов был?
Я осторожно кивнул.
– Вы тогда говорили, что "Трактор" не попадет в финал, а я была права.
– Это на меня похоже, – соглашаюсь. – Мой конек – именно такие прогнозы.
– Папа у Евгения такой же предсказатель, – сказали мне. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/rossiyskiy-hokkeist-evgeniy-kuznecov-aleksandr-ovechkin-kubok-stenli-vashington-nhl-1446067/
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