Малькольм Суббан: "У меня осталось много друзей в "Бостоне", но я рад победе"

Голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан после победы над "Бостоном" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что рад набранным очкам против бывшей команды. Отметим, что 23-летний вратарь был признан первой звездой встречи, отразив 21 бросок по своим воротам.

– Это отличное чувство, – цитирует официальный сайт НХЛ Суббана. – У меня много друзей в "Бостоне", я играл со многими игроками из этой команды, у нас был хороший тренерский штаб. Но теперь я радуюсь этой победе.

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