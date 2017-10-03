Малкину вручили чемпионский перстень. Фото

Сегодня в Питтсбурге состоялось мероприятие по вручению чемпионских наград игрокам "Пингвинз" за прошлый сезон НХЛ. Команда выиграла два Кубка Стэнли кряду, и сегодня хоккеистам вручили чемпионские перстни за трофей 2017 года.

В прошлом розыгрыше плей-офф российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 28 (10+18) очков в 25 встречах. Всего в лиге на счету 31-летнего игрока 706 матчей и 832 (328+504) очка.