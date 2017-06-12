Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

Нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину разбили нос во время празднования после победы в финале Кубка Стэнли. Россиянина толкнул кто-то из партнеров, и он ударился носом о шлем другого хоккеиста.

– Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Малкина. – Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи. Хотя, конечно, это однозначно заслуживало удаления. Судья проморгал этот момент нарушения.

Малкин стал первым игроком на 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.