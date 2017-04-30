Малкин забросил в ворота "Вашингтона" пятую шайбу

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором гола во втором выездном матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Российский нападающий поразил ворота хозяев в третьем периоде и увеличил преимущество своей команды – 5:2. Эта шайба стала для Малкина второй в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, в первой игре "Питтсбург" взял верх над "Кэпиталз" со счетом 3:2.