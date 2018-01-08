Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" забросил шайбу. Россиянин сделал счет 4:5 в этой встрече.
Для Малкина эта шайба стала 16-й в сезоне. Всего на его счету 41 очко в 39 играх.
Malkin makin' it happen! pic.twitter.com/aEP0CvTLHR– NBCSN (@NBCSN) 8 января 2018 г.
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Werewolf
fifa_guru Werewolf помню))) ну есть такая вещь ) просто в меньшинстве голый пятак оставили..______Ну не совсем пятак. Все-таки Малыч с фланга чуть бросал. Но что ж ты хочешь. Скорости большие, мальейшее недопонимание приводит вот к этому. Мне понравилось другое. Сид когда к углу ехал, оглянулся на заща своего, на Малыча и не глядел, как прочухал хоть что он там. И выложил же точно на клюху. Тоже у них сыгранность офигенная. Когда на площадке Малыч, Кисель и Сид - это полная опа для любого соперника. Все трое очень умные игроки и мастеровитые. Могут и отдать, и бросить сами.
13:48
fifa_guru
Werewolf помню))) ну есть такая вещь ) просто в меньшинстве голый пятак оставили..
11:24
Werewolf
А что не написали как про Радулова: Малкин забил с колена!!!!!!!
10:36
Werewolf
fifa_guru вот и что эти "зрители" вдвоем сзади караулили Кросби?)) еще и при меньшинстве______Ты че? Как тут любят про Ови писать, когда он очков не набирает - он отлично играл, оттягивал на себя половину пятерки и развязывал остальным руки )))))
10:35
fifa_guru
вот и что эти "зрители" вдвоем сзади караулили Кросби?)) еще и при меньшинстве
08:26