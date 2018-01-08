05:30 | Хоккей — НХЛ

Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" забросил шайбу. Россиянин сделал счет 4:5 в этой встрече.

Для Малкина эта шайба стала 16-й в сезоне. Всего на его счету 41 очко в 39 играх.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Werewolf

fifa_guru Werewolf помню))) ну есть такая вещь ) просто в меньшинстве голый пятак оставили..______Ну не совсем пятак. Все-таки Малыч с фланга чуть бросал. Но что ж ты хочешь. Скорости большие, мальейшее недопонимание приводит вот к этому. Мне понравилось другое. Сид когда к углу ехал, оглянулся на заща своего, на Малыча и не глядел, как прочухал хоть что он там. И выложил же точно на клюху. Тоже у них сыгранность офигенная. Когда на площадке Малыч, Кисель и Сид - это полная опа для любого соперника. Все трое очень умные игроки и мастеровитые. Могут и отдать, и бросить сами.

13:48

fifa_guru

Werewolf помню))) ну есть такая вещь ) просто в меньшинстве голый пятак оставили..

11:24

Werewolf

А что не написали как про Радулова: Малкин забил с колена!!!!!!!

10:36

Werewolf

fifa_guru вот и что эти "зрители" вдвоем сзади караулили Кросби?)) еще и при меньшинстве______Ты че? Как тут любят про Ови писать, когда он очков не набирает - он отлично играл, оттягивал на себя половину пятерки и развязывал остальным руки )))))

10:35

fifa_guru

вот и что эти "зрители" вдвоем сзади караулили Кросби?)) еще и при меньшинстве

08:26