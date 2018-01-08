Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" забросил шайбу. Россиянин сделал счет 4:5 в этой встрече.

Для Малкина эта шайба стала 16-й в сезоне. Всего на его счету 41 очко в 39 играх.