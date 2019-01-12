Малкин забивает и "Питтсбург" одерживает победу над "Анахаймом"

"Питтсбург" одержал победу над "Анахаймом"​ (7:4) в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин набрал 4 (1+3) очка в игре. "Дакс" потерпели десятое поражение подряд.

Это десятая победа для "Питтсбурга" в последних 11 матчах.

Нападающие "Пингвинз" Джейк Гюнтцель и Филип Кессел заработали по три очка 3 (3+0) и 3 (1+2) очка соответсвенно, а форвард Тэннер Пирсон отметился дублем 2 (2+0) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм Дакс" (Анахайм) – "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) – 4:7 (3:0, 1:3, 0:4)

Голы: Ритчи – 6 (Каше, Хенрик), 1:27 – 1:0. Гецлаф – 10 (Кольяно), 7:41 – 2:0. Спронг – 6 (Ракелль, Гецлаф), 12:23 – 3:0. Малкин – 14 (Кессел, Летанг), 20:59 – 3:1. Гюнтцель – 19 (Дюмулин), 24:54 – 3:2. Гюнтцель – 20 (бол., Кессел, Малкин), 31:24 – 3:3. Сильверберг – 12 (мен., Хенрик), 34:39 – 4:3. Пирсон – 7 (Малкин, Симон), 49:33 – 4:4. Кессел – 18, 50:21 – 4:5. Пирсон – 8 (Малкин, Петтерссон), 56:35 – 4:6. Гюнтцель – 21 (п.в., Кросби), 59:02 – 4:7.

Вратари: Гибсон (58:45 – 59:02) – Мюррей.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 25 (9+9+7) – 36 (8+14+14).

Наши: – – Малкин (15.03/4/+1).

12 января. Анахайм. Honda Center.