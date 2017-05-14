04:58 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин забил гол в матче с "Оттавой" и перевел игру в овертайм

0
0
0
0
8

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ забросил шайбу в ворота "Оттавы". Россиянин забил гол в третьем периоде и перевел игру в овертайм - 1:1.

Для Малкина этот гол стал шестым в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на его счету 19 очков. Россиянин лидирует в списке бомбардиров плей-офф.

0
0
0
0
8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

maxcds

кароч, более понятно станет глянув 2 игру, но тут похоже из 7

05:31

.BattleFish.

maxcds Пицбург был уже в финале КС сегодня!

05:29

maxcds

.BattleFish. maxcds фууух, непонятный матч. сенаторы явно свежее 05:02------------игра вообще ни о чем! Оттава поставила автобус и закрылась полностью, а Питтсбург вообще не умеет играть в атаке, и эти команды прошли в финал конфы!))) У меня чет слегка пригорело!//// я чот вообще не понял сегодняшней игры... Где был Пицбурк?... Ну а то, что Бобби Райан - настаящий атец, а не какие-то там члены первой тройки сб. Канада было неоднократно мной отмечено в первом раунде п/о

05:29

Якут Хан

Ха-ха)) первый пошел!)) Повторюсь сенс пройдет куриц!)) Если нет, то их хищники один хрен порвут))

05:27

Весёлый©

Пажо пингвинам в жо!

05:25

.BattleFish.

maxcds фууух, непонятный матч. сенаторы явно свежее 05:02------------игра вообще ни о чем! Оттава поставила автобус и закрылась полностью, а Питтсбург вообще не умеет играть в атаке, и эти команды прошли в финал конфы!))) У меня чет слегка пригорело!

05:12

maxcds

фууух, непонятный матч. сенаторы явно свежее

05:02