Малкин забил гол в матче с "Оттавой" и перевел игру в овертайм

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ забросил шайбу в ворота "Оттавы". Россиянин забил гол в третьем периоде и перевел игру в овертайм - 1:1.

Для Малкина этот гол стал шестым в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на его счету 19 очков. Россиянин лидирует в списке бомбардиров плей-офф.