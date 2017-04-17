Малкин вышел в лидеры бомбардирской гонки плей-офф, Радулов - 3-й

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в сегодняшнем матче 1/8 финала плей-офф против "Коламбуса" (5:4 ОТ, 3-0) записал на свой счет 3 (1+2) очка. Россиянин в этом розыгрыше Кубка Стэнли набрал 6 (2+4) очков в трех матчах. Это позволило ему возглавить бомбардирский зачет плей-офф.

На втором месте в гонке идет еще один нападающий "Пингвинз" Джейк Гюнтцель с 5 (4+1) очками, третьим - форвард "Монреаля" Александр Радулов, у которого также 5 (2+3) очков. Такой же показатель - 5 (1+4) - у Сидни Кросби.

Отметим, для Малкина шайба в ворота "Коламбуса" стала 50-й в матчах плей-офф. Всего на его счету 135 (50+85) очков в 127 играх.