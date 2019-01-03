Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью "Магнитогорск всегда в моем сердце"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" в коньках с надписью, посвященной жертвам трагедии в Магнитогорске.
"Магнитогорск, мы с тобой", - нанес Малкин надпись на одном коньке. На втором написано "Магнитогорск всегда в моем сердце".
31 декабря в родном городе форварда в жилом доме произошел взрыв газа, из-за чего обрушился один из подъездов. На данный момент известно о 33-х погибших. Поисково-спасательная операиця продолжается.
Here is a look at Evgeni Malkin inscribing the messages on his skates. pic.twitter.com/izdkutBphv– Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.
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