04:41 | Хоккей — НХЛ

Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью "Магнитогорск всегда в моем сердце"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" в коньках с надписью, посвященной жертвам трагедии в Магнитогорске.

"Магнитогорск, мы с тобой", - нанес Малкин надпись на одном коньке. На втором написано "Магнитогорск всегда в моем сердце".

31 декабря в родном городе форварда в жилом доме произошел взрыв газа, из-за чего обрушился один из подъездов. На данный момент известно о 33-х погибших. Поисково-спасательная операиця продолжается.

 

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