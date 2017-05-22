Малкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Оттавы" (7:0, 3-2 в серии) сделал три голевые передачи. Форвард набрал 152-е (54+98) очко в 141 игре Кубка Стэнли за свою карьеру и вышел на 27-е место в истории турнира, обогнав Стэна Микиту (150) и сравнявшись с Ларри Мерфи. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 382 (122+260) очка.

В 17 матчах текущего плей-офф НХЛ Малкин набрал 23 (6+17) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.