Малкин – вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Второй звездой был признан нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который в матче против "Детройта" (4:1) забросил две шайбы и отдал две передачи. Всего на счету россиянина в этом сезоне 46 (19+27) очков в 41 встрече.

Лучшим игроком дня стал форвард "Айлендерс" Мэтью Барзал, набравший 5 (2+3) очков в игре против "Рейнджерс" (7:2). Тройку лучших замкнул нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье, записавший на свой счет 3 (2+1) балла в матче с "Нью-Джерси" (5:3).

Суперматч Малкина против "Детройта": четыре очка - и Овечкин уже рядом