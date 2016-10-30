10:03 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин – вторая звезда дня в НХЛ

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Россиянин отметился дублем в победном матче с "Филадельфией" (5:4).

Первой звездой дня признан вратарь "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший все 29 бросков в игре с "Детройтом" (4:0).

Третьей звездой стал голкипер "Баффало" Андерс Нильссон, отразивший во встрече с "Флоридой" (3:0) все 33 броска.

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