Малкин вернулся к тренировкам в составе "Питтсбурга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, пропустивший три матча своей команды в плей-офф НХЛ, вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает в Твиттере журналист Уэс Кросби. По его информации, российский форвард работает во втором звене вместе с Домиником Симоном и Брайаном Растом.
Партнеры Малкина по команды защитник Брайан Дюмулин и нападающий Карл Хагелин тренируются в "бесконтактных джерси".
Напомним, в 1/4 финала Кубка Стэнли "Пингвинз" играют с "Вашингтоном". После двух игр счет в серии ничейный - 1-1. Третья игра серии состоится в ночь на 2 мая.
В пяти играх плей-офф Малкин набрал 5 (3+2) очков.
#Pens lines:– Wes Crosby (@OtherNHLCrosby) April 30, 2018
Guentzel--Crosby--Hornqvist
Simon--Malkin--Rust
Sheary--Brassard--Kessel
Aston-Reese--Sheahan--Kuhnhackl
D-pairs:
Dumoulin--Letang
Maatta--Schultz
Oleksiak--Ruhwedel
Werewolf
Эээээм.....опять мордатого в третью тройку? Ну вот на фиг? Он так и не сыгрался с брассаром. Пусть с Женьком катает лучше. И что за покровитель у Симона? Ну полено поленом, а то к Сиду поставят, теперь к Женьку вот.
19:29
Werewolf
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, пропустивший три матча своей команды в плей-офф НХЛ, вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает в Твиттере журналист Уэс Кросби._________А говорят в Америке кумовства нет )))))))))
19:27