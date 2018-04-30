19:20 | Хоккей — НХЛ

Малкин вернулся к тренировкам в составе "Питтсбурга"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, пропустивший три матча своей команды в плей-офф НХЛ, вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает в Твиттере журналист Уэс Кросби. По его информации, российский форвард работает во втором звене вместе с Домиником Симоном и Брайаном Растом.

Партнеры Малкина по команды защитник Брайан Дюмулин и нападающий Карл Хагелин тренируются в "бесконтактных джерси".

Напомним, в 1/4 финала Кубка Стэнли "Пингвинз" играют с "Вашингтоном". После двух игр счет в серии ничейный - 1-1. Третья игра серии состоится в ночь на 2 мая.

В пяти играх плей-офф Малкин набрал 5 (3+2) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

Эээээм.....опять мордатого в третью тройку? Ну вот на фиг? Он так и не сыгрался с брассаром. Пусть с Женьком катает лучше. И что за покровитель у Симона? Ну полено поленом, а то к Сиду поставят, теперь к Женьку вот.

19:29

Werewolf

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, пропустивший три матча своей команды в плей-офф НХЛ, вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает в Твиттере журналист Уэс Кросби._________А говорят в Америке кумовства нет )))))))))

19:27

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