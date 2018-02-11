Малкин в матче с "Сент-Луисом" прервал результативную серию и стал третьей звездой встречи

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин прервал персональную результативную серию в матчах регулярного чемпионата НХЛ на отметке в шесть игр. За этот временной промежуток российский нападающий набрал 14 (9+5) очков. Несмотря на отсутствие результативных действий, Малкин стал третьей звездой матча с "Сент-Луисом" (4:1). Он провел на льду 18.49 минут, отметившись одним броском по воротам.

Первой звездой дня стал его партнер по атаке Сидни Кросби, оформивший дубль. Канадский форвард в игре с "Блюз" достиг отметки в 400 шайб за карьеру (юбилейной стала первая шайба). Второй звездой дня стал голкипер "Пингвинз" Мэтт Мюррей, отразивший 33 броска из 34-х по своим воротам.