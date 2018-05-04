Малкин — третья звезда матча "Питтсбург" – "Вашингтон"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал третьей звездой четвертого матча 1/2 финала Восточной конференции против "Вашингтона" (3:1, счет в серии 2-2). На счету россиянина победный, второй, гол.

Второй звездой матча стал вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей, который сумел отразить 20 бросков. Лучшим игроком четвертого матча был признан нападающий "Пингвинов" Джейк Гюнтцель, забросивший две шайбы.

В плей-офф этого сезона Малкин провел 7 игр и набрал 7 (4+3) очков.

Следующий матч серии пройдет 6 мая в Вашингтоне.