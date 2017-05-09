Малкин стал лучшим российским снайпером Кубка Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел в лидеры российских снайперов Кубка Стэнли, забросив шайбу в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:5). Для форварда этот гол стал 53 в 135 играх на вылет.

Малкин превзошел достижение экс-игрока "Детройта" и "Кэпиталз" Сергея Федорова, у которого 52 шайбы в 183 играх. На третьем месте в этом списке - Александр Овечкин, который на данный момент забил 46 голов в 96 поединках.

Отметим, Малкин лидирует в споре бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 18 (5+13 очков) в 11 матчах. Всего на его счету 147 (53+94) очков в плей-офф. Лидером по этому показателю остается Сергей Федоров - 176 (52+124) очков.