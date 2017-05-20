Малкин сравнялся с Ягром по матчам в плей-офф за "Питтсбург". ХОККЕЙ - НХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
03:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин сравнялся с Ягром по матчам в плей-офф за "Питтсбург"

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Четвертый матч финальной серии Восточной конференции против "Оттавы" стал для Евгения Малкина 140-м за "Питтсбург" в плей-офф НХЛ. Российский форвард "Пингвинз" повторил рекорд клуба по числу игр в розыгрыше Кубка Стэнли, принадлежавший Яромиру Ягру. В 139 встречах Малкин набрал 149 (54+95) очков, на счету Ягра - 147 (65+82) баллов. Стоит отметить, что капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби проводит сегодня 139-й матч в плей-офф НХЛ. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Михаил Павлович

А у Марио 107 игр и 172 очка.

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