Малкин сравнялся с Ягром по матчам в плей-офф за "Питтсбург"

Четвертый матч финальной серии Восточной конференции против "Оттавы" стал для Евгения Малкина 140-м за "Питтсбург" в плей-офф НХЛ. Российский форвард "Пингвинз" повторил рекорд клуба по числу игр в розыгрыше Кубка Стэнли, принадлежавший Яромиру Ягру. В 139 встречах Малкин набрал 149 (54+95) очков, на счету Ягра - 147 (65+82) баллов. Стоит отметить, что капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби проводит сегодня 139-й матч в плей-офф НХЛ. (Кирилл БУРДАКОВ)