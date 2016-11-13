04:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин сравнял счет в матче с "Торонто"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто". Россиянин отличился на четвертой минуте второго периода при игре в большинстве. Для него это 8 гол в сезоне при 7 передачах.

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