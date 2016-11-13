Малкин сравнял счет в матче с "Торонто"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто". Россиянин отличился на четвертой минуте второго периода при игре в большинстве. Для него это 8 гол в сезоне при 7 передачах.

Malkin’s home point streak? It's at six games (4G-4A). pic.twitter.com/hEDsDZ0PVK – Pittsburgh Penguins (@penguins) 13 ноября 2016 г.