Малкин - российский снайпер №1 в Кубке Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:5). Таким образом, теперь на счету российского форварда 53 шайбы в 135 встречах.

Малкин обошел Сергея Федорова в списке лучших снайперов Кубка. На счету бывшего форварда было 52 шайбы. Всего у Малкина 147 (53+94) очков в 135 матчах. Отметим, что также российский хоккеист сравнялся по количеству очков в плей-офф с Яромиром Ягром в составе "Пингвинов".

Малкин в составе "Питтсбурга" дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016).