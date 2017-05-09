08:49 9 мая | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин - российский снайпер №1 в Кубке Стэнли

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли против "Вашингтона" (2:5). Таким образом, теперь на счету российского форварда 53 шайбы в 135 встречах.

Малкин обошел Сергея Федорова в списке лучших снайперов Кубка. На счету бывшего форварда было 52 шайбы. Всего у Малкина 147 (53+94) очков в 135 матчах. Отметим, что также российский хоккеист сравнялся по количеству очков в плей-офф с Яромиром Ягром в составе "Пингвинов".

Малкин в составе "Питтсбурга" дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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БигБосс

140 игр 65 голов 82 передачи у Ягра за Пингвинов

12:01 9 мая

Стопервый

Хорош! Думаю с Кросби они создадут самую результативную пару в истории плей офф НХЛ

10:35 9 мая

komikov

Информация неверная - у Ягра 201 очко в плей-офф. А вот за Питсбург он возможно и набрал 147, но тогда нужно уточнять дабы не вводить в заблуждение.

10:20 9 мая

БигБосс

Ови 8 забьет и обгонит в этом сезоне )

09:02 9 мая