Малкин рассказал, как будет праздновать Новый год

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рассказал о своих новогодних традициях и любимых фильмах, которые смотрит в новогодние праздники. Также он посетовал на то, что 31 декабря "Пингвинз" предстоит на своем льду сыграть с "Монреалем".

- Перед Новым годом мы всегда включаем центральные каналы, смотрим "огоньки", – цитирует пресс-служба НХЛ Евгения. – Обязательно ждем речь Владимира Путина, наслаждаемся просмотром фильмов и других праздничных передач. К сожалению, у нас 31 декабря игра с "Монреалем" дома, потом постараемся не нарушать традицию и собраться в семейном кругу. Обычно нас там человек 10, но все родные, знакомые. Зато после встречи с "Монреалем" у нас будет перерыв, планируем всей семьей слетать отдохнуть. Что касается традиционных фильмов, то люблю смотреть "Иронию судьбы". Конечно, все эти фильмы пересмотрены по сто раз, но все равно они все являются моими любимыми. Если начинать с советской эпохи, то это и "Джентльмены удачи", и "Ирония судьбы", и многие другие. Куда деваться, посмотрим еще раз (смеется). Там столько классных фраз, что пора их повторить в очередной раз. Раньше, конечно, снимали шикарное кино.