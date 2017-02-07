Малкин провел вторую тренировку "Питтсбурга" в "бесконтактном" свитере

"Питтсбург" продолжает готовиться к матчу регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (8 февраля в 3:00 по московскому времени). Российский нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин по-прежнему восстанавливается после травмы нижней части тела и провел вторую тренировку в "бесконтактном" свитере, сообщает твиттер клуба.

Напомним, что в понедельник 30-летний хоккеист приступил к общим тренировкам с командой, до этого он занимался индивидуально. Из-за повреждения он пропустил Матч звезд НХЛ. В текущем сезоне Малкин набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.