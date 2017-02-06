19:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин провел тренировку с "Питтсбургом" в "бесконтактном" свитере

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин приступил к полноценным тренировкам с командой, сообщает твиттер "Пингвинов". Форвард проводит занятие в "бесконтактном" свитере.

Напомним, что из-за травмы нижней части тела Малкин пропустил Матч звезд НХЛ и только 3 февраля приступил к индивидуальным занятиям на льду. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

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Материалы REN-TV

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