Малкин провел тренировку с "Питтсбургом" в "бесконтактном" свитере

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин приступил к полноценным тренировкам с командой, сообщает твиттер "Пингвинов". Форвард проводит занятие в "бесконтактном" свитере.

Напомним, что из-за травмы нижней части тела Малкин пропустил Матч звезд НХЛ и только 3 февраля приступил к индивидуальным занятиям на льду. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.