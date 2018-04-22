Малкин пропустит шестой матч серии "Питтсбург" – "Филадельфия"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит шестой матч серии плей-офф Кубка Стэнли против "Филадельфии". Напомним, что "Пингвины" ведут со счетом 3-2.
Россиянин пропустил предыгровую раскатку из-за повреждения, которое получил в прошлой игре. Ассистентом капитана, в отсутствие Малкина, будет форвард Патрик Хернквист. В этом розыгрыше плей-офф россиянин провел 5 игр и набрал 5 (3+2) очков при 12 минутах штрафа.
Защитник Иван Проворов сыграет в этой встрече несмотря на повреждение ноги, которое он получил в пятом матче. В этом плей-офф игрок "Флайерз" сделал две передачи в пяти встречах.
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Werewolf
maks55555 Развалилась Филадельфия и без него._____Но его не хватало. Тяжеловато 2 периода дались.
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maks55555
Развалилась Филадельфия и без него.
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