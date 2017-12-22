Малкин - про драки с "Коламбусом": "Мы ненавидим друг друга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (3:2 Б) объяснил, почему игра была жесткой. Напомним, что россиянин в прошедшей встрече подрался с Ником Фолиньо. Также состоялись драки Райан Ривз – Лукаш Седлак и Сидни Кросби – Сет Джонс.
– Да потому что это "Коламбус", и мы знаем это, – цитирует Малкина The Athletic. – Это не сюрприз для нас. Все началось не вчера, а уже давно. Мы ненавидим друг друга. Понимали, что игра будет жесткой, и что будет пару драк.
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сидни Кросби
- Сет Джонс
- Райан Ривз
- Лукаш Седлак
Материалы других СМИ
igogohruhru
Дубински - на всю бошку отмороженный. Где бы он ни играл, его команду будут ненавидеть. Походу Питс жутко ненавидят всех подряд: и Филу, и Ваш, и Ренджеров, и этих оказыается.
22:50 22 декабря
ростовский свин
что коламбус такой принципиальный соперник? для питсбурга...
21:18 22 декабря
ростовский свин
lmhtt3k6b нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa.....синтол???? даже не думай.Главное желание ,хорошее питание и генны(самое главное).Первым делом надо соблюдать режим и много кушать...когда набереш вес -можно его быстро превратить в мышцы...если совсем туго с весом -эктоморф - то можно помочь организму гейнерами и креатином..некоторый эффект они дают(небольшой).Ну а если что то из химии то класический курс метан плюс дека надролон..и конечно же заниматся и кушать..и будеш большим кабаном-)))
21:16 22 декабря
Индисс
Марио66 Пока Кросби значит получает награды за Малыча, Малыч получает по щам за Кросби? %==========Бггггг (с) Петросян бледнеет.
15:10 22 декабря
Индисс
Werewolf Марио66 Пока Кросби значит получает награды за Малыча, Малыч получает по щам за Кросби? %)______Ну он не дубински бил )))))
14:51 22 декабря
Индисс
Werewolf Марио66 Пока Кросби значит получает награды за Малыча, Малыч получает по щам за Кросби? %)______Ну он не дубински бил )))))
14:50 22 декабря
Марио66
lmhtt3k6b нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa------------У Терёшина что ли?
14:04 22 декабря
Марио66
Werewolf, ну дык "ненависть" как раз с тех двоих и началась. Это не война Питтсбурга и Коламбуса, а лишь следствие провокации лица Кросби об лёд площадки со стороны Дубински.
14:02 22 декабря
Adios Amigos R...
Марио66 Пока Кросби значит получает награды за Малыча, Малыч получает по щам за Кросби? %) 10:48 ========== Бгг:))
11:50 22 декабря
Werewolf
Марио66 Пока Кросби значит получает награды за Малыча, Малыч получает по щам за Кросби? %)______Ну он не дубински бил )))))
11:18 22 декабря
Марио66
Пока Кросби значит получает награды за Малыча, Малыч получает по щам за Кросби? %)
10:48 22 декабря
kikebuster
Наконец-то спортивная дружба доросла до ненависти.
10:21 22 декабря
Vlаdimir
Ну Жени не мешало бы взять несколько уроков у тафгаев. Пока в этом элементе Женя не слишком убедителен.
09:29 22 декабря