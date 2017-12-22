Малкин - про драки с "Коламбусом": "Мы ненавидим друг друга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (3:2 Б) объяснил, почему игра была жесткой. Напомним, что россиянин в прошедшей встрече подрался с Ником Фолиньо. Также состоялись драки Райан Ривз – Лукаш Седлак и Сидни Кросби – Сет Джонс.

– Да потому что это "Коламбус", и мы знаем это, – цитирует Малкина The Athletic. – Это не сюрприз для нас. Все началось не вчера, а уже давно. Мы ненавидим друг друга. Понимали, что игра будет жесткой, и что будет пару драк.