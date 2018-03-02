Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал признан первой звездой февраля в НХЛ, сообщает пресс-слжуба лиги. В прошлом месяце он провел 13 матчей, в которых набрал 21 (13+8) очко.

Второй звездой стал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. На счету россиянина 21 (10+11) очко в 12 играх. Третья звезда - нападающий "Вегаса" Райлли Смит, набравший 20 (8+12) очков в 14 матчах.

Отметим, Малкин идет вторым в бомбардирской гонке и среди снайперов НХЛ. На его счету 76 (36+40) очков.