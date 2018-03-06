Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала трех звезд игрового дня в регулярном чемпионате. Второй звездой признан нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который забросил одну шайбу и отдал две передачи в матче с "Калгари" (4:3 ОТ).
Всего на счету 31-летнего россиянина в этом сезоне 82 (37+45) очка.
Лучшим стал форвард "Ванкувера" Брендан Лейпсик, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Айлендерс" (4:3 ОТ).
Третий звездой признан защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, отметившийся 2 (1+1) баллами во встрече с "Далласом" (3:2 ОТ).
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Werewolf
maks55555 Werewolf---Понятно, но хотелось от него прочитать почему))_____Да какая разница? )) Каждый найдет причины любить того или иного хоккеиста. Овечкина вон любят за шайбы забитые и по фиг на все остальное. Сида любят за универсализм и способность включаться в нужный момент и по фиг на шайбы. Кучерова любят за красивую игру. Малкина можно любить за то, что он из-за спины Сида умудряется не казаться его тенью. Не отстает от него по игре особо. Пингвинов не называют командой Сидой, а командой Сида и Малкина. Он один из немногих у кого очков за игру большое количество. Да, в принципе, его можно любить только за один сезон 11-12 года, когда он рвал все что только можно в НХЛ и на ЧМ. ИМХО, я считаю его лучшим РОССИЙСКИМ хоккеистом. (Просто Федоров для меня представитель Советской школы). Мнение никому свое не навязываю.
21:15
упёртый нью-брансуикец
Может, это Кастерова пишет?
17:57
maks55555
Werewolf---Понятно, но хотелось от него прочитать почему))
17:27
Werewolf
maks55555 armi----Почему?_____Ну,наверное, фанат.
15:31
maks55555
armi----Почему?
14:27
armi
Для меня МАЛКИН ВСЕГДА ПЕРВЫЙ!!!!!!!!!!!!!
11:49