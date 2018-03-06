Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала трех звезд игрового дня в регулярном чемпионате. Второй звездой признан нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который забросил одну шайбу и отдал две передачи в матче с "Калгари" (4:3 ОТ).

Всего на счету 31-летнего россиянина в этом сезоне 82 (37+45) очка.

Лучшим стал форвард "Ванкувера" Брендан Лейпсик, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Айлендерс" (4:3 ОТ).

Третий звездой признан защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, отметившийся 2 (1+1) баллами во встрече с "Далласом" (3:2 ОТ).