Малкин признан первой звездой матча с "Детройтом"

"Питтсбург" уверенно обыграл "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча признан форвард "Пингвинов" Евгений Малкин, набравший 4 (2+2) очка в этой встрече. На счету россиянина уже 46 (19+27) очков в 41 матче этого сезона. Вторым лучшим игроком стал Фил Кессел, забросивший одну шайбу и отдавший две передачи. Третья звезда - нападающий Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка.

"Питтсбург" победил "Детройт", Малкин набрал четыре очка. Видео