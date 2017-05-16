Малкин принял участие в массовой драке с игроками "Оттавы"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в конце второго матча полуфинала Кубка Стэнли против "Оттавы" (1:0) принял участие в массовой потасовке. В сети появилось видео этого эпизода.

Форвард на точке вбрасывания что-то не поделил с нападающим соперника Кайлом Террисом. Когда игра продолжилась, последний подъехал к россиянину и ударил его клюшкой по ноге. На защиту Малкина встал форвард Крис Куниц. После этого и началась массовая драка. Малкин в результате получил 10 минут штрафа, но до конца матча оставалось уже 14 секунд.