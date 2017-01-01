Малкин принес "Питтсбургу" победу над "Монреалем", Радулов забил гол

"Питтсбург" переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. Автором решающего гола "пингвинов" стал Евгений Малкин, признанный первой звездой встречи. Для российского форварда эта шайба стала 16-й в сезоне. В составе "Канадиенс" голом отметился Александр Радулов, открывший счет в первом периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Монреаль" – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Наши: Малкин (21:23/7/0) – Радулов (19:03/4/0), Емелин (25:05/1/-2)