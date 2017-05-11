Малкин пригласил Брызгалова на финал конференции

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) ответил на заявление российского вратаря Ильи Брызгалова. Последний по ходу шестого матча серии при счете 3:0 в пользу "Вашингтона" в Твиттере написал следующее: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции". "Питтсбург" в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ сыграет с "Оттавой".
– Хочу пригласить тебя на финал конференции в Питтсбург, – написал Малкин в Твиттере.
suomi257
Женя молодец!!!....достойный ответ космосу!!!
11:13
Vasek
Как-то Илюху Брызгалова забыли на Марсе, а потом Р.Скотт поставил по той истории шикарный фильмец;)
11:11
suomi257
?????
11:06