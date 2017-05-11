10:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Малкин пригласил Брызгалова на финал конференции

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) ответил на заявление российского вратаря Ильи Брызгалова. Последний по ходу шестого матча серии при счете 3:0 в пользу "Вашингтона" в Твиттере написал следующее: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции". "Питтсбург" в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ сыграет с "Оттавой"

– Хочу пригласить тебя на финал конференции в Питтсбург, – написал Малкин в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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suomi257

Женя молодец!!!....достойный ответ космосу!!!

11:13

Vasek

Как-то Илюху Брызгалова забыли на Марсе, а потом Р.Скотт поставил по той истории шикарный фильмец;)

11:11

suomi257

?????

11:06