Малкин пригласил Брызгалова на финал конференции

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) ответил на заявление российского вратаря Ильи Брызгалова. Последний по ходу шестого матча серии при счете 3:0 в пользу "Вашингтона" в Твиттере написал следующее: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции". "Питтсбург" в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ сыграет с "Оттавой".

– Хочу пригласить тебя на финал конференции в Питтсбург, – написал Малкин в Твиттере.